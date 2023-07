Rosyjska gwiazda nie wytrzymała. Wściekła cisnęła rakietą, jest ostrzeżenie

Mirra Andriejewa w drugim secie poniedziałkowego starcia z amerykańską tenisistką Madison Keys była bliska wywalczenia awansu do ćwierćfinału Wimbledonu. Przegrała jednak partię w tie-breaku, co wywołało u niej falę złości. 16-letnia reprezentantka w Rosji w przypływie emocji aż rzuciła rakietą, co zostało potraktowane jako przejaw niesportowego zachowania. Nastolatka została więc w efekcie upomniana przez sędziego.