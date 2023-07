Kolejna sensacja, 16-latka lepsza od skandalistki. Wimbledon ma swoją historię

O Anastazji Potapowej głośno zrobiło się na początku tego roku, gdy najpierw w Dubaju, a później w Indian Wells paradowała w koszulce Spartaka Moskwa. Koszulce zakazanej, bo przecież Rosjanki są w tourze tylko jako zawodniczki neutralne, nie mogą eksponować symboliki związanej z ich krajem. Potapowa nic sobie z tym nie robiła, ale w końcu świat zareagował, nawet Iga Świątek. Do Rosjanki szybko przykleiło się miano "skandalistki" bądź "prowokatorki", ona nic sobie z tym nie robiła. W Wimbledonie o takiej prowokacji nie ma mowy - zapewne bardzo szybko 22-latka opuściłaby turniej.

Gdy o zachowaniach Potapowej było już głośno, o Mirze Andrejewej słyszeli zapewne wyłącznie specjaliści od juniorskiego tenisa. "Młodziutka, zdolna, obiecująca, finalistka juniorskiego Australian Open" - i to wszystko. Postęp, jaki nastolatka z Syberii zrobiła od początku kwietnia, jest niesamowity. Dziś wygrała 26. spotkanie z 29 rozegranych, przebojem wdarła się do czołowej setki rankingu WTA. No i zachwyca w drugim z rzędu seniorskim turnieju Wielkiego Szlema, co jak na zawodniczkę, która kilka tygodni temu skończyła 16 lat, jest czymś niesamowitym. A nie zapominajmy, że w Londynie ograła już 11. rakietę świata - Barborę Krejčíkovą.

Mirra Andriejewa /

Chaotyczny początek, później popis Mirry Andriejewej. Starsza z Rosjanek była bezradna

Dwie Rosjanki, choć startujące przecież w Londynie bez przynależności krajowej, kończyły dziś zmagania w trzeciej rundzie. Ich mecz powinien odbyć się wczoraj, nie zdążyły jednak wyjść na kort. Na triumfatorkę czekała już Madison Keys - Amerykanka, która w Wimbledonie gra na razie bardzo dobrze.

Zaczęło się zaś bardzo niespokojnie. W pierwszych pięciu gemach były aż cztery przełamania, serwis nie działał prawidłowo u jednej i drugiej. Potapowa starała się grać bardzo siłowo, Andriejewa ambitnie próbowała dobiec do każdej piłki. Czasem się udało, czasem nie - pokazywała jednak, że starszej o sześć lat rywalce na pewno dzisiaj nie odpuści. To ona wygrała swoje podanie na 3:1, za chwilę zaś przełamała Potapową po raz drugi - na 4:1. I kierunkowymi serwisami załatwiła sprawę w tym secie - wygrała go w sumie bez większych problemów 6:2.

Anastazja Potapowa / EPA/NEIL HALL / PAP/EPA

Krzyki i siła kontra... spokój nastolatki. Niezwykły drugi set w meczu Rosjanek

Jeśli pierwszy set był bardzo chaotyczny, to w drugim stopień "zakręcenia" osiągnał najwyższy możliwy poziom. Potapowa prowadziła w nim już 4:1, wydawało się, że w końcu znalazła sposób na rodaczkę. Nic z tego, Andriejewa nic sobie nie robiła z coraz głośniejszych krzyków starszej tenisistki, uderzała kątowo, albo też w ostatnie centymetry kortu. A gdy trzeba było, zmieniała rytm. Potapowa odpowiadała brutalną siłą - chciała tylko trafić w kort, zmusić rywalkę do biegania. To długo dawało dobre efekty.

Tyle że sytuacja zaczęła się zmieniać, Andriejewa odrabiała straty, czasami grała jak zawodniczka z bogatym, kilkunastoletnim doświadczeniem w tourze. Doprowadziła do remisu 4:4. Mało tego - za chwilę miała aż siedem szans na przełamanie na 5:4! Potapowa momentami nie wiedziała, co się dzieje, ale obroniła jednak swoje podanie.

Mirra Andriejewa / PAP/EPA

Ona za wielkiego wsparcia z trybun nie miała, jeśli już ktoś krzyknął z boku, to "Come on, Mirra!". A jednak po chwili to starsza z Rosjanek była o krok od zamknięcia seta, wygrywała 40:15 przy podaniu Andriejewej, miała dwie piłki setowe. Pierwszą zmarnowała wyrzucając ją w aut, drugą - posyłając w taśmę. Mirra się wybroniła, za chwilę zaś sama przełamała Potapową - teraz to ona serwowała po czwartą rundę.

I tę szansę wykorzystała - w kolejnym niesamowitym gemie, pełnym kapitalnych małych historii. Z niesamowitym uderzeniem w linię Andriejewej, sprawdzanym przez challenge, wreszcie ze smeczem w taśmę Potapowej, który zakończył to spotkanie.

A 16-letnia Mirra Andriejewa napisała kolejną piękną tenisową historię. Choć na razie idzie śladami Coco Gauff. Ona przebojem wdarła się do czołówki jako nastolatka, ale na szczyt wejść nie zdołała.

Statystyki meczu Anastazja Potapowa 0 - 2 Mirra Andriejewa Wygrane break pointy 3 6 % wygranych break pointów 33% 29% Break pointy 9 21 Błędy serwisowe 41 23 Asy serwisowe 0 0 Punkty 71 80

Mirra Andriejewa / AFP