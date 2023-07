Czwarta rakieta świata miała niemałe problemy. Rywalka postraszyła faworytkę

Jessica Pegula wprawdzie nigdy nie dotarła dalej niż do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju (przed rokiem w Wimbledonie), ale dzięki solidnym występom w innych imprezach WTA przed startem tegorocznej imprezy zajmowała czwarte miejsce w światowym rankingu. Amerykanka, która w lutym zagrała w finale turnieju WTA 500 w Dosze, gdzie uległa Idze Świątek , w pierwszej rundzie trafiła na swoją rodaczkę, Lauren Davis.

Wimbledon 2023. Jessica Pegula wypunktowała rywalkę w pierwszym secie

W mecz lepiej weszła Pegula, która już w pierwszym gemie przełamała rywalkę. Kolejnego dość gładko wygrała przy własnym serwisie, a później ponownie wykorzystała break pointa i prowadziła już 3:0. Davis zdołała dojść do głosu dopiero w piątym gemie, w którym obroniła serwis. Nie zdołała jednak odwrócić losów partii i odpowiedzieć przełamaniem powrotnym, przez co to czwarta rakieta świata wygrała seta 6:2 i wykonała duży krok w kierunku drugiej rundy.