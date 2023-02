Iga Świątek bezdyskusyjnie najlepsza. 12. zwycięstwo w karierze w turnieju WTA

To pierwsze zwycięstwo Świątek w tym roku i udany rewanż nad Pegulą, z którą przegrała na początku sezonu w United Cup. W zawodowej karierze triumfowała po raz 12., będąc najlepsza w: Roland Garrosie (2 razy), US Open, Rzymie (2), Dausze (2), Indian Wells, Miami, Stuttgarcie, San Diego, Adelajdzie.

Problemy Świątek na początku pierwszego seta

Pewne kłopoty 21-letnia tenisistka z Raszyna przeżywała w pierwszym secie. Szybko objęła prowadzenie 2:0 i choć nie było jej tak łatwo jak w dwóch poprzednich meczach, to jednak wyraźnie pokazała rywalce, że nie zamierza stosować taryfy ulgowej także w finale.

Ale Świątek przegrała jeszcze tylko jednego gema i to ponownie przy własnym serwisie. Grała nadal bardzo dobrze. Od stanu 4:3 straciła tylko jeden punkt. Pierwszy set zakończyła po 38 minutach.

Trzeci set wygrany do 0 w turnieju w Katarze

Świątek świetnie dostosowała się do warunków. Nic jej nie przeszkadzało. Nie straciła gema, a w drugim secie do stanu 5:0 Amerykanka byłą w stanie wyrwać Polce tylko osiem punktów. Nerwowy był ostatni gem, ale zwyciężczyni wygrała go na przewagi.