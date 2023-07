Iga Świątek "przegrywa" z Janem Choinskim. Niezbadane wyroki kibiców na Wimbledonie

- Bilety z losowania mamy na jutro. Natomiast w niedzielę zadzwonił nasz przyjaciel, który jest trenerem Jana Choinskiego, czyli Paweł Strauss. "Gdzie jesteście? W Londynie? Jutro gra mój podopieczny, Janek. Chcecie wejść na kort? To szykujemy dla was cztery bilety - relacjonowali nam mężczyźni, wszyscy pochodzący ze Szczecina.

Jan Choinski. Brytyjczyk polskiego pochodzenia pierwszy wyborem

Wspominając rzeczony turniej, panowie mieli na myśli rozgrywany we wrześniu PKO Open w ich rodzinnym mieście. To tam przekwalifikowany na zawodnika padla, Jerzy Janowicz, przystąpił do rywalizacji z dziką kartą i w pierwszej rundzie trafił na kwalifikanta, właśnie Jana Choinskiego. Po wyrównanym meczu górą był Brytyjczyk, wygrywając 6:3, 6:4.

"Iga jest obecnie najlepsza, najpewniejsza na trawie"

- Iga z zawodniczek z pierwszej dziesiątki jest obecnie najlepsza, najpewniejsza na trawie. To, co zrobiła w Bad Homburg, było świetne. Zrobiła sobie bardzo udany trening - uważa pan Jacek.

Razem są zgodni, że Iga Świątek to w tej chwili główna faworytka do zameldowania się w finale ze swojej połówki drabinki. Tylko jakiś niespodziewana okoliczność, na przykład niedyspozycja dnia, może zatrzymać jej marsz do wielkiego finału. - Nie widzę opcji, by Iga bardzo szybko miała znaleźć się za burtą. Musiałoby wydarzyć się chyba coś takiego, jak w meczu Mołdawia - Polska, a przecież to niemożliwe - roześmiał się pan Jacek od ucha do ucha.