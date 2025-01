Schreiber zobaczyła Owsiaka i się zagotowała. Jeszcze niedawno było inaczej

Marianna Schreiber weszła do banku, zobaczyła Owsiaka i się zagotowała

Schreiber chciała się wycofać

Potem pojawił się kolejny kafelek w jej relacji. Postanowiła inaczej odnieść się do całej sprawy. "Nie mam zamiaru hejtować ani WOŚP, ani Owsiaka, a moje zdanie na ten temat i temat tego człowieka zatrzymam dla siebie. Jeżeli nie chcesz w czymś uczestniczyć, to tego nie rób, ale nie hejtuj - z takiego wychodzę założenia. Więc tego nie robię. Każdy ma wybór. (...) Nie lubię jednak, gdy znajduje się w czymś, co siłą rzeczy jest nie do końca czymś, co mi pasuje... Chcesz wpłacać? Wpłacaj i super, nie chcesz? Nie wpłacaj i też super" - starała się wypośrodkować swoją uwagę Marianna Schreiber.