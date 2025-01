Wstrząsające wyznanie gwiazdora. Opowiedział o walce z demonami

Jan Tratnik już w dzieciństwie podjął decyzję dotyczącą swojego życia zawodowego. Obiecał sobie bowiem, że w przyszłości zostanie profesjonalnym kolarzem i będzie reprezentował swój kraj na arenach na całym świecie. Tak też się stało. W 2011 roku rozpoczął on międzynarodową karierę i dołączył do belgijskiej drużyny Quickstep Cycling Team - ekipy, w której barwach występuje teraz Remco Evenepoel.

Jan Tratnik walczył z bulimią. Opowiedział światu o swoich problemach

Tak właśnie zaczęły się problemy młodego kolarza. Aby mieć jak najlepsze wyniki bardzo często pomijał on posiłki i przyjmował bardzo małe ilości kalorii. Mocno odbiło się to na jego zdrowiu. "Aby pozbyć się dwóch kilogramów, ograniczyłem posiłki prawie do minimum, ale było to bardzo trudne, ponieważ traciłem też mięśnie. Ciągle byłem głodny, dosłownie umierałem z głodu. Jadłem tylko dwa posiłki dziennie i to tylko w małych porcjach" - ujawnił.