Marianna Schreiber po debiucie w "Top Model" szybko zmieniła "branżę" i zajęła się walkami w oktagonie. Aktualnie jest jedną z gwiazd freak fightów, ale równie głośno jest także o zmianach w jej życiu prywatnym.

Po nagłym rozstaniu z mężem Łukaszem Schreiberem, po którym przez kilka miesięcy nie mogła się pozbierać, znalazła pocieszenie w ramionach Przemysława Czarneckiego. Celebrytka pochwaliła się ich wspólnym zdjęciem, co wywołało niemałe poruszenie.

Marianna Schreiber usunęła zdjęcie z Przemysławem Czarneckim. Co się stało?

Niespodziewanie fotka ostatnio zniknęła z sieci, co wywołało plotki o kryzysie. W rozmowie z Plejadą Schreiber wyjaśniła, dlaczego zdjęcie z Przemkiem zniknęło.

"Są błędy, które popełniam i ten do takich zaliczam. Tutaj w tej kwestii, to nie powinno po prostu wypłynąć. Nawet nie wypłynąć, po prostu nie powinno mieć miejsca i tyle. (...) W tej kwestii w ogóle pewnych rzeczy żałuję. Najważniejszymi osobami w moim życiu jest moja córka i moja mama — tego się trzymam i ta sytuacja jest dla mnie nauczką" - wytłumaczyła.

Usunięcie zdjęcia z Czarneckim nie oznacza jednak, że ich związek się rozpadł. Nadal planują kontynuować swoją znajomość, ale już ponoć bez udziału mediów.

Marianna nie byłaby jednak sobą, gdyby po zakończeniu jednej afery, szybko nie wywołała kolejnego zamieszania. Ostatnio szerokim echem odbiła się wypowiedź kobiety na temat Agnieszki Kaczorowskiej.

Schreiber nie wytrzymała ws. Kaczorowskiej. Ma jej sporo do zarzucenia

Grająca od lat Bożenkę w "Klanie" aktorka jakiś czas temu ogłosiła rozstanie z mężem. Media plotkarskie donosiły, że w grę wchodziła niewierność, co zresztą potwierdził jej partner, Maciej Pela. Od tygodni na temat ich małżeństwa wypowiadają się liczni celebryci, a teraz postanowiła do tego grona dołączyć także gwiazda freak fightów.

Ta miała okazję poznać Kaczorowską na planie drugiej edycji "Królowej przetrwania". W show TVN bierze udział kilka kontrowersyjnych celebrytek, które stacja wysyła do dżungli, gdzie muszą poradzić sobie bez luksusów i wygód, do których przywykły.

Wygląda na to, że akurat Marianna i Agnieszka nie przypadły sobie do gustu. Zawodniczka dość gorzko wypowiedziała się na temat koleżanki i krążących wokół niej plotek na temat zdrady.

"Zawsze jak mówię ludziom prawdę prosto w oczy, a oni niestety często nie chcą jej słyszeć - to już nie moja wina - to się obrażają i mówią: 'Marianna się zachowywała tak i tak'. No tak, byłam szczera. Nazywałam rzeczy po imieniu, a jak mi się coś nie podobało, to tak samo mówiłam o tym. Po co miałam cokolwiek udawać w tym programie?" - zaczęła swój wpis Marianna.



Następnie dała do zrozumienia, że nie widziała w Agnieszce szczerości. Jak stwierdziła, ta była zupełnie inną osobą niż wskazywałby na to jej wizerunek, który kreuje w social mediach.



"Między innymi mówiłam wprost, że gdy obserwowałam Agnieszkę w internecie, to wydawała się taka super i taka kipiąca szczęściem i przykładnością, a na żywo zobaczyłam co innego - inną osobę i że jest zakłamana. I tak dalej twierdzę" - kontynuowała.



Kaczorowska odpowiedziała na zaczepkę Schreiber

Słowa te nie uszły uwadze Kaczorowskiej. Ta w rozmowie z Plotkiem nie gryzła się w język:

"Najbardziej dogadywałam się zdecydowanie z Elizką Trybałą, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. (...) Dobrze wspominam także Kasię, Nastu, Natsu i Karolinę. Dobrze mi się z nimi żyło" - stwierdziła, a potem dodała, że tego samego nie może powiedzieć o Mariannie.

"Jej zachowanie było moim zdaniem absolutnie nieakceptowalne" - odgryzła się Kaczorowska.

Na szczęście Marianna znalazła jednak bratnią duszę w programie, a mowa tutaj o Paulinie Smaszcz, byłej żonie Maćka Kurzajewskiego. Ta wspiera Schreiber w trudnych chwilach i trzyma kciuki za jej nowy związek z Przemysławem Czarneckim.

"Przemek patrzy na nią z taką akceptacją i podziwem, czułością i zachwytem, że mogę tylko mocno trzymać kciuki. (...) Nie ma to znaczenia, co on robi, gdzie jest, co ma, tylko jaki jest, jakie ma życiowe wartości i podejście do ludzi, jakim jest człowiekiem, mężczyzną, partnerem" - wyznała Plotkowi Paulina Smaszcz.