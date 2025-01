"Z mojej perspektywy Jerzy Owsiak to jest jedna z największych postaci naszego kraju. Człowiek, który zjednoczył Polaków, niezależnie od wyznań, że w ten jeden dzień wszyscy stają po jednej stronie, żeby pomagać, żeby zbierać pieniądze na wielkie, szczytne cele" - mówił niedawno dla Jastrząb Post.

Jednoznaczny gest Lewandowskiego. Chodzi o Owsiaka i WOŚP

~ - przyznawał, odnosząc się do krytyki inicjatora akcji.

Tak szczerze mówiąc, w ogóle nie mogę zrozumieć dlaczego temat jest trudny i dlaczego niektórych to boli. Nie potrafię tego pojąć

W poprzednich latach Saleta przekazywał na aukcje z serduszkiem WOŚP trening ze sobą, sprzęt sportowy i jazdę samochodem rajdowym, ale w tym roku postanowił po prostu wpłacić pieniądze. Nie brakuje natomiast licytacji z przedmiotami od innych ludzi sportu. Do inicjatywy, zresztą nie przerwy raz, dołączył m.in. Robert Lewandowski .

Na razie aukcja osiągnęła kwotę nieco ponad 20 tysięcy złotych, ale można spodziewać się, że kwota będzie wyższa, wszak licytacja potrwa do 6 lutego.

W zeszłym roku można było wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, licytując klubową koszulkę "Lewego" z podpisami jego kolegów z Barcelony. Był to "gratis" do bransoletek wykonanych przez chłopca ze stołecznego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, o czym informował sam piłkarz.

"Ostatnio natrafiłem w internecie na list chłopca z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 w Warszawie, dla którego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to również piękna tradycja. Wojtek na swoją akcję przygotował ręcznie robione bransoletki, a ja dorzucam do bransoletek koszulkę FC Barcelony z podpisami całej drużyny. Gramy razem do końca świata i jeden dzień dłużej" - opisywał na Instagramie.