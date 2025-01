Smaszcz wzięła w obronę Mariannę Schreiber. Uderzyła w jej męża. "Wstyd"

Paulina Smaszcz o przyjaźni z Marianną Schreiber

Paulina Smaszcz uderzyła w męża Marianny Schreiber

"Wstyd to opuścić żonę z dzieckiem, zostawić ją, porzucić z dzieckiem i oznajmić to w mediach, że się ją porzuca. To jest wstyd. Moim zdaniem, nie porzuca się kobiety, której się przyrzeka na dobre i na złe, ma się z nią dziecko, a jak się tak robi, to się robi z klasą" - mówiła w rozmowie z Kozaczkiem. Widać, że nie miała zamiaru gryźć się w język.