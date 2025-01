Marianna Schreiber rzuciła rękawicę. Miała dość, podjęła konkretne kroki

" W drugim odcinku będziecie mogli zobaczyć, że do tzw. znęcania się nade mną, jak niestety nad dzieckiem w szkole, do obywatelki Ukrainy dołączy dziewczyna o podobnym imieniu " - poinformowała w mediach społecznościowych Marianna Schreiber. Jej relacja z Elizą Trybałą zarówno w programie jak i po nim nie układała się najlepiej, a niedługo już była żona polityka PiS postanowiła rozwiązać sprawę przez adwokata.

Marianna Schreiber rzuciła rękawicę Elizie Trybale

Schreiber, jak sama stwierdziła w drugiej części wypowiedzi, nie jest osobą, która daje się nad sobą znęcać. Dodała też, że to, co działo się na wizji w kontekście znęcania miało mieć też odbicie poza planem programu i jedna osoba z kulis miała być zadowolona z takiego obrotu sprawy.

Ponoć sprawa między nią a Elizą Trybałą miała zacząć się po wygraniu jednej z walk MMA przez Mariannę Schreiber. Wówczas Trybson, mąż Trybały, miał wraz z kolegą podnieść ją na rękach i nadać miano królowej. To nie on ostatecznie stanął do wspólnego zdjęcia, twierdził ponoć, że jego żona byłaby zazdrosna. Według wygranej wtedy freak fighterki Eliza Trybała miała później wyolbrzymić tę historię i stwierdzić, że chciała, by Trybson nosił ją na rękach. Schreiber miała mu również pomóc później przy fotowoltaice. Zdaje się, że nieco bliższa relacja Trybsona z koleżanką z maty okazała się wodą na młyn dla jego małżonki.

Marianna Schreiber powiedziała "dość". Zwróciła się do adwokata

"Miesiąc temu odbyła się sesja zdjęciowa dla TVN7 w centrum Warszawy, podczas której Eliza zaatakowała mnie przy ludziach (mówi o tym co najmniej sześć osób, które przy tym było i które polecały mi wyciągnąć konsekwencje), krzycząc: Jak cię spotkam to zobaczysz, co cię czeka! Już ja ci pokażę! Będę na ciebie czekała i zobaczysz co ci zrobię. Wtedy poprosiłam swojego adwokata o wysłanie pisma do Elizy" - komentowała dalej Schreiber.