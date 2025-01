Poruszenie wokół Lewisa Hamiltona. Policja już w gotowości

Hamilton w świecie motorsportu jest absolutną legendą - siedmiokrotnie wygrywał on bowiem mistrzostwa świata Formuły 1 i jest pod tym względem rekordzistą (tytuł ten dzieli jeszcze z Michaelem Schumacherem, który także siedmiokrotnie sięgał po końcowe trofeum). Kiedy więc stało się jasne, że dołączy on do Ferrari, Tifosi oszaleli z zachwytu. O skali zainteresowania Brytyjczykiem przez fanów zespołu doskonale świadczy fakt, że od kilku już tygodni we Włoszech mówi się jedynie o debiucie Hamiltona w czerwonym barwach. Ten nastąpić ma w przyszłym tygodniu podczas testów w Maranello.