Najman zobaczył ogłoszenie TVP i nie wytrzymał. "I co, zadowoleni?"

Marcin Najman skomentował eurowizyjną listę kandydatów

TVP oficjalnie ogłosiło listę kandydatów, którzy wezmą udział w preselekcjach do nadchodzącej Eurowizji. Wśród nich znaleźli się m.in. Justyna Steczkowska, Janusz Radek czy zwycięzca "The Voice of Poland" Dominik Dudek. Ku zaskoczeniu wielu osób w walce o występ w Bazylei nie weźmie udziału Sara James.