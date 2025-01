Marina i Wojciech Szczęśni urządzili się w Barcelonie

Aktualnie żyją z dala od Polski, bowiem bramkarz podpisał kontrakt z FC Barceloną, co wymusiło na nim i jego rodzinie przeprowadzkę do Hiszpanii. Jak informowały media, Szczęśni zostali sąsiadami Lewandowskich, z którymi mają świetne relacje.

Zanim Marina poznała Szczęsnego, była związana ze znanym muzykiem

"Pamiętam, jak ją zobaczyłem. To był związek dzieciaków - ja miałem 24 lata, a Mara 20. To była piękna przygoda. Wspominam ten okres bardzo dobrze, nasze kariery dopiero rosły" - wspominał swego czasu muzyk w rozmowie z Żurnalistą.

Ten "piękny związek" nie przetrwał próby czasu. Do tego ich rozstanie nie należało do najprzyjemniejszych:

"To rozstanie było ciężkie, bo tam wszystko było ciężkie. Byłem rozwalony na wszystkie kawałki, a każdy z nas szukał swojego miejsca na świecie. Kariera u mnie i u Mary się zaczynała, więc było tam dużo wszystkiego. Tu miłość, praca, koncerty, i to wszystko się mieszało, tworząc jeden wielki bałagan" - dodał we wspomnianym wywiadzie Wojtek.

Były partner Mariny zaskoczył wyznaniem. "Bardziej śledzę Wojtka"

"Wszystko, co w życiu miałem do powiedzenia o Marinie, to powiedziałem. Chyba teraz - przyznam szczerze - śledzę bardziej Wojtka. Dlatego, że jestem fanem Barcelony i oglądam mecze. Wojtek, który gra z Robertem w pierwszym składzie Barcelony, to jest coś fenomenalnego. Każdy mecz oglądam, śledzę, kibicuję i nie mogę się nacieszyć tym widokiem" - stwierdził wprost mężczyzna.