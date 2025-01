Szok w Melbourne, potem kamera pokazała trybuny. Poruszenie podczas meczu Sabalenki

"Teraz shake proteinowy. Na sen przeznaczę koło 7-9 godzin. Jutro postawię na nieco więcej zabawy, odstawię tenisa na bok. Zrobię trening, ale nie będę chciała non stop myśleć o nadchodzącym meczu. Może shopping z Paulą? Ale nałożę jej limit, żeby za bardzo nie poszalała " - mówiła uśmiechnięta od ucha do ucha w wywiadzie przeprowadzonym jeszcze na korcie . Dobry humor zastąpiło zaniepokojenie na twarzy, ponieważ pierwszy set sobotniej konfrontacji padł łupem Madison Keys. Amerykanka praktycznie nie popełniała błędów i przybliżyła się do wielkoszlemowego triumfu.

Jackie Chan wybrał się na finał Australian Open. Zapanowało szaleństwo na punkcie aktora

Podczas gdy Białorusinka przeżywała dramat, widzowie w pewnym momencie zobaczyli na trybunach wyjątkową postać. Do Melbourne specjalnie pofatygował się Jackie Chan, a więc legendarny aktor znany z takich hitów jak: "Karate Kid" czy "Godziny Szczytu". Azjata wywołał niemałe poruszenie nie tylko wśród kibiców. Media społecznościowe szybko zalały filmy z 70-latkiem w roli głównej. Na jednym z nich pozuje do selfie z Jeleną Ostapenko. Tuż przed finałem doszło natomiast do spotkania Hongkończyka z Aryną Sabalenką. Od mińszczanki otrzymał on podarunek w postaci podpisanej piłeczki.