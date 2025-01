Madison Keys w Adelajdzie dotarła do finału turnieju WTA 500, w którym ograła Jessikę Pegulę i pokazała, że jest świetnie przygotowana do sezonu. Amerykanka dość nieoczekiwanie dotarła do finału Australian Open, ogrywając po drodze wyżej notowane Danielle Collins, Jelenę Rybakinę oraz Igę Świątek.

"Ten mecz był rozgrywany na tak wysokim poziomie, a Iga grała tak dobrze. Ja walczyłam, by się utrzymać. W drugim secie byłam górą, a trzeci to była batalia. Awans to finału to coś niezwykłego. Jestem niezwykle podekscytowana, że będą mogła pojawić się tu w sobotę" - mówiła Amerykanka po meczu z Polką.