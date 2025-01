Szaleństwo Lewandowskiego na WOŚP. Nie do wiary, ile dorzuca do puszki Owsiaka. A to nie koniec

Niedawno Anna Lewandowska wszem wobec ogłosiła, że ona i mąż - jak co roku - zagrają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Z tej okazji "Lewy" przekazał na rzecz 33. finału coś wyjątkowego - podwójne zaproszenie na dowolny domowy mecz Barcelony w rozgrywkach hiszpańskiej LaLiga. Do tego istnieje możliwość zobaczenia z bliska treningu drużyny. Na licytacji istne szaleństwo. Za jej pośrednictwem piłkarz dorzuca do puszki fundacji Jerzego Owsiaka pokaźną kwotę. A to nie koniec.