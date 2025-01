Legenda chce Zalewskiego, wieści płyną prosto z Włoch. "Rozpoczęto rozmowy"

W pewnym momencie w sprawę wmieszał się Zbigniew Boniek. "Gdyby wszyscy zawodnicy Romy musieli udowodnić, kto jest najbardziej związany z klubem, to Zalewski byłby pierwszy. Kocha miasto, klub i barwy. Nie zrobił nic, co mogłoby uzasadnić odsunięcie go od składu. Nie rozumiem, dlaczego został odsunięty, to jest niewytłumaczalne. Źle o tym myślę" - stwierdził swego czasu popularny "Zibi" w "Radio Romanista". W końcu udało się dojść do porozumienia, ale Nicola Zalewski nadal nie może być zadowolony z rozegranych w obecnej kampanii minut.