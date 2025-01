Sabalenka pokonana przez pogromczynię Świątek. Keys triumfatorką Australian Open

Jedna piłka dzieliła nas od wymarzonego przez fanów tenisa finału Australian Open pomiędzy Igą Świątek i Aryną Sabalenką, którego stawką byłby nie tylko tytuł w Melbourne, ale także pozycja liderki rankingu WTA po zakończeniu zmagań w stolicy stanu Wiktoria. Historia potoczyła się jednak inaczej. Madison Keys obroniła meczbola w starciu z Polką, a potem wygrała trzy najważniejsze punkty w super tie-breaku trzeciego seta . Dzięki temu to Amerykanka stanęła do walki o trofeum z Białorusinką i przy okazji zagwarantowała Arynie kontynuację pobytu na szczycie kobiecego tenisa.

Keys zaskoczyła Sabalenkę ofensywnym początkiem. Białorusinka czuła się zdominowana

Kolejne problemy po stronie Aryny nastały podczas piątego rozdania. Po kolejnym podwójnym błędzie w meczu pojawił się break point dla Madison. Zawodniczka z USA świetnie się wybroniła, a na koniec wymiany liderka rankingu WTA zagrała dropszota w taśmę i doszło do drugiego przełamania w spotkaniu. Keys nie zatrzymywała się i podwyższyła prowadzenie do stanu 5:1. W siódmym gemie pojawił się pierwszy setbol dla 29-latki. Sabalenka zdołała oddalić zagrożenie i po zaciętej rywalizacji dołożyła drugie "oczko" na swoje konto.

Ten moment dodał więcej pewności siebie Białorusince, dzięki czemu po chwili tenisistka z Mińska odrobiła stratę jednego breaka. Tym razem nieco nerwów wkradło się po stronie reprezentantki USA, to ona popełniła kilka błędów. Aryna serwowała, by złapać kontakt z przeciwniczką. Znów jednak sprowokowała sobie problemy. Po podwójnym błędzie serwisowym pojawił się kolejny setbol dla Keys. Amerykanka okazała się bezwzględna. Posłała efektowny bekhend po linii i zakończyła partię wynikiem 6:3.

Pojawił się cień nadziei dla Madison na powrotnego breaka, prowadziła 30-0 przy podaniu 26-latki. Od tego momentu punkty wędrowały już jednak wyłącznie na konto Sabalenki i w konsekwencji faworytka potwierdziła przewagę. Obraz gry uległ diametralnej zmianie. Aryna w końcu doprowadziła do momentu, kiedy to ona rozdawała karty na korcie. Po Keys dało się dostrzec kryzys fizyczny, często była spóźniona do zagrań. Po chwili doszło do kolejnego breaka na korzyść obrończyni tytułu i na tablicy wyników zagościł rezultat 4:1.