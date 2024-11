Marcin Najman wywołał aferę z Eurowizją w tle

"Z regulaminu TVP jasno wynika, że: 'Po pierwsze: Zgłaszający się nie mogą podawać do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do krajowych preselekcji. Po drugie: Naruszenie Regulaminu powoduje wykluczenie z udziału'. Następstwem, w razie zgłoszenia omawianej propozycji, powinno być niedopuszczenie piosenki do etapu przesłuchań utworów przez członków komisji konkursowej" - wyjaśnił Plotkowi Szymon Stellmaszy, ekspert od Eurowizji.

To sprawiło, że intenuci znów zaczęli się nieco podśmiewywać z Marcina. Ten postanowił się odnieść do całej afery w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędziereskim w ich podkaście.

Najman tłumaczy się u Wojewódzkiego z zamieszania. Poszedł spać, a rano zastała go taka afera

"Napisałem faktycznie, że się zgłosiłem, bo robiłem to w nocy. Moja aktywność zwykle wynika przed snem, bo wtedy mam na to czas. Powiedziałem sobie: 'Przecież chyba nic się nie stanie, jak napiszę, że się zgłosiłem, a zrobię to następnego dnia rano'. No i rano już przeczytałem, że złamałem regulamin. No właśnie nie złamałem, bo ja się nigdzie nie zgłosiłem" - zżymał się sportowiec.