Sensacyjna informacja ws. Kurka. Możliwa wielka zmiana, nie chodzi tylko o transfer

Lata mijają, a Bartosz Kurek wciąż pozostaje jednym z najlepszych atakujących globu. Nic więc dziwnego, że jego letni transfer do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle w Polsce został przyjęty z ogromnym zadowoleniem. Podczas wyjazdowych starć wielokrotnych mistrzów kraju hale wypełniane są do ostatniego miejsca, ponieważ dosłownie każdy chce zobaczyć obecnego wicemistrza olimpijskiego w akcji. Fani muszą się jednak spieszyć, bo za kilka miesięcy 36-latek przywdzieje nowe barwy. Sam zainteresowany o odejściu z województwa opolskiego poinformował w "Kanale Zero".

