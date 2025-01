Krótki komunikat ws. meczu z Igą Świątek tuż przed finałem. "Dramatyczny"

Madison Keys kapitalną formą błysnęła już na początku roku w Adelajdzie, kiedy to wygrała turniej rangi WTA 250, a kilkanaście dni później potwierdziła, że jest świetnie przygotowana także do bardziej prestiżowych zmagań. W Australian Open dotarła do finału, powtarzając tym samym sukces z 2017 roku, kiedy to zagrała o trofeum w US Open. Wówczas przegrała ze Sloane Stephens, teraz przyszło jej się zmierzyć z Aryną Sabalenką.

