Trener Aryny Sabalenki znów to zrobił. Ostatnio przyniósł Białorusince szczęście

Ta tradycja rozpoczęła się we wrześniu. Wtedy "pomoc" od trenera zadziałała

Aż do września 2024 roku Aryna Sabalenka mogła pochwalić się triumfem tylko podczas jednego z turniejów wielkoszlemowych. Miała już wówczas na koncie dwie wygrane na Australian Open, ale zawodziła we Francji, Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Na przełomie sierpnia i września Białorusinka wchodziła jednak w jeden z najlepszych okresów w swojej karierze. Podczas rozgrywanego wówczas US Open odprawiała z kwitkiem kolejne rywalki. Ostatecznie dotarła do finału, gdzie po niełatwym boju pokonała Jessicę Pegulę (7:5, 7:5) i miała ogromną okazję do świętowania. To wtedy po raz pierwszy kamery pokazały Jasona Stacy'ego z wizerunkiem tygrysa na głowie. Wyjaśnienie przyszło z ust samej Sabalenki, która ujawniła, że był to wynik zakładu.