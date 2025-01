Majdan nie wahał się ani chwili. Ujawnił prawdę o Jakubie Rzeźniczaku

Jakub Rzeźniczak to osoba doskonale znana nie tylko fanom futbolu. Były reprezentant Polski w piłce nożnej w ostatnich latach był bohaterem wielu głośnych skandali w polskim show-biznesie. Wszystko ze względu na swoje... podboje miłosne. W przeszłości bowiem otaczał się on wieloma pięknymi kobietami, jednak nie wszystkie te relacje kończyły się w przyjaznych warunkach. Bez wątpienia najgłośniej media rozpisywały się na temat jego rozstań z prawniczką Eweliną Taraszkiewicz oraz modelką Magdaleną Stępień. Obie panie bowiem miały żal do piłkarza, że nie interesował się on zbytnio życiem ich wspólnych potomków. Reklama

W przypadku pierwszej z pań, miała ona za złe, że Rzeźniczak całkowicie zrezygnował z kontaktu z ich córką, Stępień natomiast po narodzinach syna Oliwiera żaliła się, że ojciec jej dziecka opływa w luksusy, jednak nie chce wspierać jej i jej syna finansowo w walce z nowotworem chłopca. Ostatecznie jednak modelka i piłkarz doszli do porozumienia, ich starania jednak nie zakończyły się sukcesem. Na krótko po pierwszych urodzinach mały Oliwier przegrał walkę z chorobą, co mocno odbiło się na zdrowiu psychicznym obu rodziców.

Rzeźniczak po stracie syna postanowił uciec w sport. Rozpoczął on bowiem karierę we freak fightach i po wielu miesiącach przygotowań w 2024 roku zadebiutował w oktagonie. Do tej pory stoczył dwa pojedynki.

Reklama Radosław Majdan w "Ani słowa o futbolu"! Poznaj byłego bramkarza reprezentacji Polski. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Radosław Majdan szczerze o Jakubie Rzeźniczaku. "To wrażliwy chłopak"

Jakiś czas temu Rzeźniczak zdecydował się ponownie wyjść ze swojej strefy komfortu i postanowił wziąć udział w programie rozrywkowym TVN "Mistrzowskie Pojedynki". Jego decyzja nie spodobała się jednak niektórym internautom, którzy zasugerowali stacji telewizyjnej, aby kolejnym razem nie promowała osób z tak kontrowersyjną przyszłością. 38-latek nie miał jednak zamiaru przejmować się nieprzychylnymi komentarzami w sieci i mimo to wziął udział w projekcie. Reklama

Podczas nagrań do programu Jakub Rzeźniczak miał okazję dzielić pokój z kolegą po fachu, Radosławem Majdanem. Były golkiper polskiej reprezentacji postanowił teraz zabrać głos i ujawnił całą prawdę o młodszym koledze z boiska. Jak się okazuje, wielu ludzi zbyt negatywnie ocenia 38-latka, nie mając nawet pojęcia, jakim człowiekiem jest prywatnie.

"Kuba jest fajnym chłopakiem. Znaliśmy się z widzenia wcześniej, pierwszy raz spędziłem z Kubą tyle czasu i myślę, że każdy kolejny dzień był dla niego takim momentem na otworzenie się. (...) Oczywiście komentarze będą różne, bo są różne na jego temat, ale to jest fajny, wrażliwy chłopak. Nigdy go nie będę oceniał, bo on przeżył wielką tragedię w swoim życiu i o tym też rozmawialiśmy" - przyznał Majdan w rozmowie z portalem Party.pl.

Jakub Rzeźniczak / Jarosław Wojtalewicz / AKPA