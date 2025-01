Prosto z Australian Open na inauguracyjną galę Trumpa. Wyciekły zdjęcia rywalki Świątek

Trwa czarna seria Marii Sakkari, która od wielu miesięcy nie jest w stanie odbudować formy. Greczynka w marcu 2022 roku notowana była na trzecim miejscu w rankingu WTA. Obecnie spadła już na 30. i zapowiada się, że na tym nie koniec. W kwietniu ubiegłego roku udało jej się dotrzeć do półfinału rozgrywek w Charleston. Od tamtej pory nie awansowała w żadnym turnieju dalej, aniżeli do 1/8.

Z Melbourne do Waszyngtonu. Maria Sakkari na gali Donalda Trumpa

W ostatnich dniach do sieci wyciekł zaskakujące zdjęcia z Sakkari w roli głównej. Jak się okazało, niemal bezpośrednio po zakończeniu udziału w rozgrywkach w Melbourne tenisistka udała się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Waszyngtonu, gdzie odbyła się uroczysta ceremonia zaprzysiężenia Donalda Trumpa na 47. prezydenta USA.