Kuba Wojewódzki nie mógł się powstrzymać. Mocny komentarz po meczu Polaków

Tego zdania był m.in. Jacek Ziober. Były reprezentant Polski stwierdził, że " kredyt zaufania do trenera Probierza jest na wyczerpaniu" . "Czas najwyższy, żebyśmy mogli powiedzieć, że reprezentacja zrobiła jakiś progres. Tymczasem widzimy, że to każdy rywal Polaków się rozwija, a my co najwyżej stoimy w miejscu. Trener Probierz nie zbudował niczego trwałego i do wskazania dobrych meczów za jego kadencji wystarczą trzy palce. Swojego stylu nie umiemy narzucić nawet z drużyną z drugiej setki rankingu FIFA" - przekazał, cytowany przez Polską Agencję Prasową.