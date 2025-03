Łączono go z Wieniawą, a teraz to. Huczy od plotek o reprezentancie Polski

O Tymoteuszu Puchaczu znów zrobiło się głośno. 26-latek co prawda nie wywalczył powrotu do kadry, jednak wygląda na to, że na brak szczęścia nie może narzekać w życiu prywatnym. Jakiś czas temu piłkarz pochwalił się w sieci zdjęciami z Oliwią Nincevic. Teraz influencerka znów pojawiła się na fotkach opublikowanych przez Puchacza w sieci. Choć sami tego nie potwierdzili, wiele wskazuje na to, że tę dwójkę łączy coś więcej niż tylko przyjaźń.