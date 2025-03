Po piątkowym meczu polskiej reprezentacji w eliminacjach do mistrzostw świata nastroje kibiców nie są najlepsze. Choć mecz z Litwą ostatecznie wygraliśmy, to styl gry naszej kadry pozostawiał wiele do życzenia. Do tego wiadomość o tym, że zmagający się z problemami mięśniowymi Robert Lewandowski w meczu z Maltą trafił na ławkę rezerwową. W tych chwilach "Lewy" z pewnością może liczyć na słowa otuchy ze strony żony Anny, która od kilku dni także obecna jest w Warszawie. Do tego tuż przed meczem pojawił się wyjątkowy komunikat w sprawie wybranki piłkarza, która zwierzyła się hiszpańskim mediom. Oto szczegóły.