Jarosław Bieniuk pokazał zdjęcie i się zaczęło. Fala komentarzy o Przybylskiej

Bieniuk stara się jak może, by zapewnić swoim dzieciom godny byt i o to, by nie zapomniały o mamie, ale mogły również cieszyć się życiem. Niedługo wyprowadzi się od niego kolejne dziecko - Szymon Bieniuk skończył 19 lat, a tata postanowił to uczcić w mediach społecznościowych.