Bieniuk błyskawicznie zareagował na wideo córki. Poszło o jej chłopaka

Jarosław Bieniuk jest w szczęśliwym związku. Jego córka Oliwia również

Co ciekawe, od jakiegoś czasu w związku jest także najstarsza pociecha Jarosława Bieniuka, Oliwia . Aspirująca aktorka nie pokazuje jednak ukochanego w mediach społecznościowych, choć nie znaczy to też, że zupełnie pomija jego obecność. Przeciwnie. Od czasu do czasu nagrywa zabawne tiktoki, w których pośrednio bierze on udział.