Nowe informacje ws. skandalu w skokach. Norwegowie zatrudnili prawników

Międzynarodowa Federacja Narciarska zapowiedziała, że powołana zostanie niezależna komisja, która dokładniej przyjrzy się tej sprawie. Wkrótce potem zawieszeni zostali najpierw wspomniani Lindvik i Forfang, a następnie ich los podzielili także Robert Johansson, Robin Pedersen oraz Kristoffer Eriksen Sundal. Ujawniono, że kombinezony tej trójki także nie były przepisowe, działacze jednak nie zdradzili, co dokładnie znaleziono w strojach norweskich skoczków.

Nowe informacje na temat skandalu w skokach narciarskich. Norweska federacja sięgnęła po pomoc prawników

Norweskie media są mocno zainteresowane przyszłością kadry narodowej i próbowały dowiedzieć się czegoś na temat trwającego wciąż śledztwa. Dziennikarze NRK spotkali się z sekretarzem FIS Michelem Vionem podczas kongresu MKOl w Grecji. Przedstawiciel Międzynarodowej Federacji Narciarskiej nie chciał udzielać oficjalnego wywiadu, jednak miał przekazać norweskiej redakcji, że w kombinezonach należących do Roberta Johanssona, Robina Pedersena i Kristoffera Eriksena Sundala także znaleziono podobne przeszycia w okolicy kroku.

W czwartek dyrektor ds. skoków narciarskich w norweskim związku Jan-Erik Aalbu udzielił wywiadu NRK i przyznał, że wciąż nie może pogodzić się z dyskwalifikacją Johanssona, Pedersena i Sundala. "Uważam, że to dziwne, że zostali zawieszeni. Nie byli zdyskwalifikowani z żadnego skoku. Ich kombinezony zostały zatwierdzone w zawodach, w których brali udział. No cóż, trochę dziwne. Ale nie znam szczegółów. FIS już je ma, więc zobaczymy, co się stanie w najbliższym czasie" - oznajmił. Przedstawiciel norweskiego związku ujawnił także, że Norges Skiforbund w tak trudnym czasie korzysta z pomocy prawników z kancelarii Elden.