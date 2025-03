Tyle lat w skokach, a to może być koniec. Była zapowiedź, teraz ogłoszenie

Polki nie zaliczyły najlepszych startów podczas mistrzostw świata. Z pewnością nie mogła być z nich zadowolona Nicole Konderla, która do konkursu na normalnej skoczni nawet się nie załapała. Kiedy nie idzie w sporcie, pojawia się problem z tym, jak na siebie zarobić. Polka mówiła wtedy, że musi pójść do pracy.

Nicole Konderla zapowiadała, że pójdzie do pracy

"Chciałabym myśleć o kolejnej zimie, ale nie myślę, bo na tę chwilę nie wiem, czy ona będzie. Jestem w takiej sytuacji, że po mistrzostwach świata muszę iść do pracy. To wiąże się z tym, że trudno będzie uprawiać sport na tym najwyższym poziomie. Nie będę mogła się bowiem na sto procent poświęcić skokom, jeśli zacznę pracę. Zobaczymy, jakie będą realia. To będzie sezon olimpijski i chciałabym przygotować się do niego w stu procentach, a nie robić tego po łebkach, bo tak się nie da. To byłoby bez sensu" - mówiła w rozmowie z mediami Konderla.