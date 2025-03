Poruszający wpis Stękały. Robert Biedroń nie powstrzymał się od komentarza

Andrzej Stękała wraz z początkiem 2025 roku podzielił się ze światem swoim sekretem, który ukrywał od wielu lat. Reprezentant Polski w skokach narciarskich dokonał coming outu i ujawnił, że przez kilka lat związany był z niejakim Damianem. Niestety, mężczyzna zmarł niespodziewanie w listopadzie ubiegłego roku. To właśnie ta tragedia natchnęła skoczka sportowca do wyznania prawdy o sobie. Jego wpis wywołał wówczas ogromne poruszenie. Nic dziwnego - 29-latek został bowiem pierwszym polskich sportowcem na takim szczeblu, który zdecydował się na ujawnienie swojej orientacji seksualnej.

Andrzej Stękała szczerze o utracie ukochanego. Robert Biedroń zabrał głos

Teraz skoczek po raz kolejny zabrał głos w mediach społecznościowych. Zakończył on bowiem sezon 2024/2025 i postanowił podsumować go w kilku zdaniach. Przy okazji po raz kolejny wspomniał o swoim zmarłym partnerze, który wspierał go w odnoszeniu kolejnych sportowych sukcesów.