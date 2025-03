W Planicy będzie gorąco. Co ogłosi Adam Małysz? Możliwa zmiana trenera kadry

Zacznijmy od ostatniego tematu, bo to akurat pewnie najbardziej będzie interesowało polskich kibiców. Przez wiele tygodni wszyscy zastanawiali się, jaka będzie przyszłość Thomasa Thurnbichlera, który w roli trenera kadry zaliczył drugi słaby sezon.

Wydawało się, że Austriak ma pewną pozycję, bo mocno za nim stoi Adam Małysz, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. To przecież on postarał się o to, by Thurnbichler trafił do Polski i ten radził sobie znakomicie. Ale tylko w pierwszym sezonie. Reklama

Reklama Jak będzie przyszłość Thurnbichlera w Polsce? „Będziemy obradować”. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Tajemnicze słowa Krzysztofa Rawy o przyszłości Thomasa Thurnbichlera

Małysz wciąż wierzy w Thurnbichlera. Gorzej jest jednak z pozostałymi osobami w zarządzie Polskiego Związku Narciarskiego. O ile w czasie zimy słychać było, głównie za sprawą Rafała Kota, że nie ma mowy o zmianie trenera na rok przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi, to już po mistrzostwach świata, ludzie z zarządu przestali wierzyć w Austriaka.

To wszystko potwierdzała rozmowa z dziennikarzem Krzysztofem Rawą w Zimowym Magazynie Olimpijskim na antenie Polsatu Sport 2. Zapewne przed programem rozmawiał on z Kotem i niechcący zdradził, że Thurnbichler może nie poprowadzić naszej kadry w kolejnym sezonie.



- Zatrudniłbym jeszcze przez ten rok Thurnbichlera. Jeśli bym wprowadzał jakąś zmianę, to może w końcu usadowiłbym go tam, gdzie będzie miał pewien komfort pracy. Ja tak delikatnie zapowiadam temat, który wyjdzie dopiero w maju - rzucił niespodziewanie obecny w studiu Rawa.



Aleksandra Szutenberg dopytywała, czy Thurnbichler mógłby objąć wakujące obecnie stanowisko dyrektora sportowego PZN.

Reklama

- Raczej nieco inaczej bym go w tej trenerskiej układance ustawił. Ale nie chcę za dużo mówić... - odparł Rawa.



I można powiedzieć, że już chyba wówczas sprawa się rypła.



W siedzibie PZN ciągle ktoś wchodził i wychodził. Adam Małysz ogłosi decyzję już w Planicy?

W ostatnich dniach w siedzibie Polskiego Związku Narciarskiego było tłoczno i gwarno. Wystarczyło przyjrzeć się, kto wchodził i wychodził, by zrozumieć, że jest ruch w interesie.

Ze wstępnych ustaleń Interia Sport wynika, że Małysz raczej nie będzie czekał z decyzją do maja. Wiele wskazuje na to, że jeszcze w czasie Pucharu Świata w Planicy, ogłosi, co postanowił zarząd.



Redaktor Rawa już kilkanaście dni temu zapowiedział, co się może stać, a teraz - z informacji, jakie do nas docierają - zanosi się na to, że Thurnbichler może nie poprowadzić kadry w kolejnym sezonie. Nie wiadomo, jak potoczyły się rozmowy z Austriakiem, ale z tego, co udało nam się ustalić, to zarząd PZN nie chce całkowicie rezygnować z usług Thurnbichlera, który ma jeszcze ważny kontrakt do końca kolejnej zimy. Można zatem przypuszczać, że albo przejmie on kadrę B, albo zajmie się juniorami. A może PZN szykuje zupełnie coś innego dla Austriaka? Reklama

I trzeba przyznać, że gdyby tak się stało, to byłaby bardzo dobra decyzja. Z pewnością tak dobrego fachowca, któremu po prostu nie wyszło, gdy został rzucony na głęboką wodę, nie wolno puszczać. Tym bardziej że jest on związany z Polską, bo jego partnerka tu pracuje.



W środowisku dziennikarskim już po ubiegłym słabym sezonie rozmawialiśmy o tym, że Thurnbichler chyba lepiej sprawdziłby się w pracy z młodymi zawodnikami. Potrafi do nich dotrzeć.

Czy rzeczywiście Małysz ogłosi decyzję już w Planicy? Na to trzeba poczekać. I ciekawe, kto miałby ewentualnie zastąpić Austriaka. Biorąc pod uwagę fakt, że PZN raczej nie rozmawiał z nikim w trakcie sezonu, to logicznym wydaje się postawienie na Macieja Maciusiaka. Chyba że Małysz ma asa w rękawie.

FIS ma rozmawiać ze skoczkami i trenerami. Chce zażegnać wielki kryzys

Ciekawie zapowiadają się też rozmowy FIS o przyszłości skoków narciarskich. Na czwartkowe popołudnie zaplanowane zostało spotkanie działaczy ze skoczkami, a w piątek rano będzie rozmowa z trenerami.

FIS musi jak najszybciej zażegnać kryzys w skokach związany z oszustwami. Z tego, co udało nam się dowiedzieć, to ekipy żądają przede wszystkim szczegółowej i uczciwej kontroli, bo ta - w wykonaniu Christiana Kathola - była racze słaba i do tego Austriak nie reagował informacje o łamaniu przepisów. Choć wielu wiązało z nim duże nadzieje, to jednak finalnie kontroler FIS skompromitował się. Część ekip nie chciałaby z nim już dalej pracować. Reklama

W Planicy będzie burza mózgów. Wiele ekip ma zasugerować, by kontrole były bardzo dokładne i dotyczyły wszystkich zawodników. Na ile dokładne? Sztaby uważają, że powinno być kilka najważniejszych punktów, które bezwzględnie powinny być kontrolowane w kombinezonie. To z pewnością będzie wymagało powiększenia składu kontrolerów, ale rzeczywiście to jest chyba sposób na poprawę sytuacji.

Raczej nikt nie chce słyszeć o kombinezonach ściśle przylegających do ciała. W przestrzeni publicznej krąży też informacja o tym, że FIS zastanawia się nad szyciem kombinezonów tylko przez jedną firmę i dla wszystkich.



Walka o Kryształowe Kule trwa

A na koniec już tylko o sportowej rywalizacji. W Planicy poznamy skoczka, który uniesie w górę Kryształową Kulę. Będzie to albo Austriak Daniel Tschofenig, albo jego rodak Jan Hoerl. Ten pierwszy potrzebuje do triumfu zdobycia co najmniej 86 punktów w dwóch konkursach indywidualnych.



Na Letalnicy ogłoszony zostanie też zwycięzca PŚ w lotach. Na dwa konkursy przed końcem liderem jest Słoweniec Domen Prevc. Ma on 83 pkt. przewagi nad swoim rodakiem Timim Zajcem i 95 nad Niemcem Andreasem Wellingerem. Reklama

Thomas Thurnbichler / MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Adam Małysz / Łukasz Szeląg/Reporter / East News