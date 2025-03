Wąsek nie hamował się na temat Lahti. Już mu wypominają. "Chyba zmieni zdanie"

Jeszcze przed sobotnim konkursem chyba nawet najwięksi optymiści nie spodziewali się podium w wykonaniu Pawła Wąska . Cieszynianin w zimowej kampanii skakał co prawda najlepiej spośród "Biało-Czerwonych", ale zawsze czegoś brakowało mu do zgarnięcia pierwszego w karierze indywidualnego podium. Przełom nastąpił w Lahti. 25-latek oddał dwa równe skoki i o niecały punkt wyprzedził czwartego Manuela Fettnera.

Sukces Pawła Wąska w Lahti. A jeszcze niedawno mówił takie słowa

Los tak chciał, że 22 marca na tej właśnie skoczni triumfator ostatniej edycji Letniego Grand Prix świętował milowy sukces w karierze. "Chyba zmieni zdanie" - podsumował autor ciekawostki. Żeby było ciekawiej, cieszynianin jeszcze w trakcie trwania sobotniego konkursu nie był przekonany co do fińskiego obiektu. Zdradził to przed kamerami "Eurosportu". "Rozmawiałem z Karlem Geigerem na wyciągu, jak jechaliśmy do góry. Powiedział, że lubi tę skocznię. Ja mu odpowiedziałem, że nie" - wypalił ze śmiechem 25-latek.