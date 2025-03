Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Trondheim zakończyły się ponad tydzień temu, ale o tym, co działo się w Norwegii, wciąż jest głośno. Mowa o aferze z udziałem gospodarzy, których przyłapano na manipulacjach przy kombinezonach, co skutkowało odebraniem Mariusovi Lidvikowi srebrnego medalu z dużej skoczni oraz dyskwalifikacją piątego w tym konkursie Johanna Andre Forfanga.

Wspomniani zawodnicy, podobnie jak Kristoffer Eriksen Sundal, Robin Pedersen i Robert Johansson zostali zawieszeni, co jednak nie kończy tematu. Ostatnio głos ws. afery w rozmowie z Interią zabrał Adam Małysz , który zwrócił uwagę na to, że Norwegowie "bardzo mocno kombinują".

"Z jednej strony to rozumiem, bo każdy szuka nowych rozwiązań, które mogą dać mu przewagę. Tylko większość ekip robi to w granicach przepisów i zdrowego rozsądku. Trenerzy techniczni szukają tam możliwości znalezienia przewagi, gdzie są luki w przepisach albo w tych elementach, których przepisy nie obejmują. W przypadku Norwegów mamy do czynienia z ewidentnym oszustwem dotyczącym kombinezonów, czy wiązań" - grzmiał prezes Polskiego Związku Narciarskiego.