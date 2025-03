Historyczny dzień dla polskich skoków. Czekaliśmy na to wiele lat

Polskie skoki narciarskie przez wiele długich lat były kojarzone z sukcesami naszych zawodników od Adama Małysza, przez Kamila Stoch aż do Dawida Kubackiego i Piotra Żyły . Każdy z nich ma na swoim koncie absolutnie historyczne osiągnięcia.

Historyczny dzień dla Anny Twardosz

Dzięki temu wynikowi Polka zapewniła sobie miejsce w konkursie finałowym sezonu, w którym udział weźmie ledwie trzydzieści zawodniczek. To pierwsza taka historia w polskich skokach. Twardosz aktualnie ma na swoim koncie 77 punktów i zajmuje 31. miejsce, ale to wystarczy do startu w piątkowym finale.