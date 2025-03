Danielle Collins prosiła kibiców o modlitwę. A teraz takie wieści. "Oficjalnie"

Danielle Collins w sobotni wieczór pokonała Rebekę Masarovą i awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Miami. Amerykanka nie miała jednak nastroju do świętowania, a w pomeczowym wywiadzie ujawniła powód swojego złego samopoczucia. Jak się okazało, kilka dni wcześniej była świadkiem przykrego zdarzenia.

“Pewnej nocy, kiedy wychodziliśmy ze stadionu, zobaczyliśmy psa zwiniętego w kłębek na środku drogi. Został potrącony przez samochód . (...) Jest w szpitalu od dwóch dni. Mamy nadzieję, że uda nam się go adoptować i zabrać do domu. W tej chwili jest w stanie krytycznym w szpitalu dla zwierząt. Jeśli wszyscy mogą odmówić modlitwę za mojego nowego pupila... nazywa się Crash, ponieważ miał wypadek samochodowy " - ujawniła Amerykanka.

Danielle Collins adoptowała psa znalezionego na ulicy w tragicznym stanie. "Quincy ma teraz nowego brata"

"Crash wraca do zdrowia i w końcu wyszedł ze szpitala po pięciu dniach otrzymywania tlenu. Oddychanie wraca do normy, rany się goją i zdecydowanie cieszy się miłością, którą otrzymuje. Jest ciekawy, czuły i wdzięczny za drugą szansę na życie. Oficjalnie go adoptowałam, a Quincy ma teraz nowego brata. Kiedy całkiem wróci do zdrowia, będzie uczęszczał do szkoły. Dziękuję wszystkim, którzy się modlili za Crasha" - przekazała na swoim profilu na Instagramie.