Medalistka olimpijska interweniuje u Andrzeja Dudy. Ma ważny cel, chce zmian

Nowelizacja ustawy miała wprowadzić mnóstwo zmian w funkcjonowaniu związków sportowych w kraju nad Wisłą. Po jej zatwierdzeniu z ulgą odetchnęłyby przede wszystkim kobiety, które otrzymałyby odpowiednie wsparcie w trakcie ciąży, a następnie po urodzeniu. Prezydent nie był jednak przekonany co do kilku założeń. Zastrzeżenia dotyczyły choćby zapisu o obligatoryjnym powiększeniu składu zarządów polskich związków sportowych o przedstawiciela lub przedstawicieli członków kadry narodowej. Efekt? Andrzej Duda skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

W temacie długo zapanowała cisza, aż wreszcie przypomnieli o sobie olimpijczycy za sprawą listu otwartego. Sportowcy domagają się, by Trybunał Konstytucyjny pochylił się nie nad całą ustawą, a tylko nad punktami, które budzą wątpliwości. Zaangażowana w temacie jest Agnieszka Kobus-Zawojska. Medalistka z Tokio gościła w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim i opowiedziała o szczegółach spotkania z Andrzejem Dudą portalowi "WP SportoweFakty".

Agnieszka Kobus-Zawojska była w Pałacu Prezydenckim. Tego chce wraz z innymi sportowcami

"Na posiedzeniu komisji sejmowej, w którym brałam udział, ta ustawa w zdecydowanej większości nie budziła u nikogo wątpliwości, bez względu na poglądy. To tylko pokazywało, że te zmiany są potrzebne" - przekazała wioślarka. "Chcemy, by wniosek został wycofany i złożony w trybie kontroli następczej, wówczas ustawa wejdzie w życie, a wątpliwe przepisy będę skontrolowane" - dodała, podkreślając na czym najbardziej zależy jej i pozostałym autorom korespondencji skierowanej do Andrzeja Dudy.

Dlaczego zdaniem gwiazdy nie ma na co czekać? "Mowa choćby o wsparciu dla kobiet w ciąży czy sprawie dodatków do stypendiów dla młodych sportowców, którzy chcą kontynuować naukę, a co pomoże prowadzić kariery zawodnicze ścieżką dwutorową" - oznajmiła. Teraz wszystko znajduje się więc w rękach prezydenta. Głowa państwa póki co oficjalnie nie odniosła się do listu. Sprawa jest jednak rozwojowa. A argumenty sportowców wydają się być racjonalne.

