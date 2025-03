Na miejscu okazało się, że wiele krajów nie zdecydowało się na wystawienie swoich reprezentacji. Dlaczego? Spostrzeżeniami, już po powrocie do Polski, podzieliła się Kuś. "Zdajmy sobie sprawę, że mistrzostwa były późno i to nie był dogodny termin dla nikogo. Zresztą w dobrej formie byłam miesiąc temu podczas sezonu halowego, a coś takiego trudno utrzymać przez dłuższy czas. Nie ma się co dziwić, że wiele zawodniczek odpuściło wyjazd do Chin. Już wcześniej można się było tego spodziewać i to zresztą cecha charakterystyczna ścigania w hali" - opowiada w rozmowie z WP SportowymiFaktami.