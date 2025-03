Aleksandra Mirosław ze złotym medalem. Kapitalny powrót reprezentantki Polski

Aleksandra Mirosław to absolutnie wybitna specjalistka od wspinaczki sportowej na czas - nie ma co do tego wątpliwości żaden polski kibic. W ubiegłym roku urodzona w Lublinie zawodniczka przyniosła fanom ogrom radości swym występem na letnich igrzyskach olimpijskich w Paryżu, podczas których - po pierwsze - sięgnęła po złoto, a po drugie zachwycała też błyskawicznym biciem rekordów.