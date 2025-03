Po Nowym Roku hierarchia bramkarzy w klubie uległa jednak wywróceniu i to Polak stał się faworytem trenera Hansiego Flicka . Pena obecnie jest wśród golkiperów numerem dwa, a ponieważ "Szczena" prawdopodobnie przedłuży swój kontrakt, a ter Stegen coraz mocniej zbiera się do powrotu do gry, Hiszpan ma w perspektywie stanie się też numerem trzy.

Szczęsny i ter Stegen w Barcelonie, a Pena w... Celcie Vigo?

Doświadczony, 38-letni futbolista, jest związany umową z "Los Celestes" tylko do końca czerwca i choć istnieją pewne przesłanki, że dojdzie tu do prolongaty, to z uwagi na wiek może on z czasem odgrywać coraz mniejszą rolę w składzie.