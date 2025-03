Sabalenka podjęła decyzję, zamierza odzyskać trofeum z rąk Świątek. Jest oficjalny komunikat

Ubiegłoroczny finał WTA 1000 w Madrycie przeszedł do historii. Iga Świątek i Aryna Sabalenka stworzyły pasjonujące widowisko, które zapracowało na miano najlepszego meczu sezonu. Padało sporo opinii, że to najlepszy kobiecy pojedynek w ostatnich latach. Rzeczywiście, wszystko w tym spotkaniu się zgadzało. Stawka, ogromna dramaturgia. Polka sięgnęła po tytuł po ponad trzygodzinnej walce, broniąc po drodze trzech piłek mistrzowskich. Ostatecznie triumfowała 7:5, 4:6, 7:6(7) i zdobyła swój premierowy skalp w stolicy Hiszpanii.

Raszynianka miała szczególną motywację, by wygrać z Białorusinką. W 2023 roku obie również stanęły do walki o końcowe trofeum w Madrycie i wówczas to tenisistka z Mińska zdobyła tytuł po trzysetowej batalii. Można zatem powiedzieć, że nasza reprezentantka wzięła udany rewanż. W ostatnich dwóch edycjach obie zdominowały zmagania na Półwyspie Iberyjskim. Kto wie, być może w tym sezonie dojdzie do tryptyku i dwie najlepsze zawodniczki kobiecego rankingu ponownie powalczą o skalp w stolicy Hiszpanii.