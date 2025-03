Mistrz świata przemówił. Właśnie dlatego odpuścił walkę o tytuł w Polsce

Trzykrotny mistrz świata Tai Woffinden przeniósł się do Stali Rzeszów. Po 13 sezonach odszedł z Betard Sparty Wrocław, więc zmiana klubu jest dla niego sporym impulsem w karierze. Poprzedni sezon nie był udany. Wyniki były słabe, a do tego w połowie sezonu złamał łokieć, co wykluczyło go do końca sezonu. - Przyjechali spotkać się ze mną we Wrocławiu. To, że skontaktowali się ze mną pierwsi jest powodem dlaczego tu jestem - mówi Tai Woffinden. Dla Brytyjczyka zejście w dół może oznaczać odbudowę, która uratuje mu karierę.