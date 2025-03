Wraca sprawa afery dopingowej Świątek. Zażywała aż 14 suplementów. Głos z Rosji

Jak można było się spodziewać, co jakiś czas ktoś znajduje pretekst, by wrócić do afery dopingowej z udziałem Igi Świątek. Fakt, że nie przyjęła zakazanej substancji świadomie, nie ma tu nic do rzeczy. Do dzisiaj intryguje fakt, że - jak przypominają Rosjanie - Polka potwierdziła przyjmowanie 14 różnych specyfików wspomagających organizm. Czy ta liczba może budzić zaskoczenie? Na to pytanie odpowiedział właśnie czołowy tenisista świata, Daniił Miedwiediew.