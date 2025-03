Miłość kwitnie. Gwiazda polskiej kadry na randce z piłkarzem Ekstraklasy

W maju ubiegłego roku 26-latka ujawniła, że jej serce jest już zajęte . Wówczas opublikowała ona w mediach społecznościowych zdjęcie z piłkarzem Mateuszem Żyro , do którego dołączyła emotikonę z czerwonym sercem. Pogłoski mówiące o ich rzekomym romansie w mediach pojawiły się jednak nieco wcześniej - reprezentantka Polski bowiem wielokrotnie przyłapywana była na meczach Widzewa Łódź , do którego Żyro dołączył w 2022 roku.

Maria Stenzel i Mateusz Żyro na romantycznej randce. Wszystkim się pochwalili

Maria Stenzel i Mateusz Żyro wspierają się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Gdy w ubiegłym roku 26-latka wraz z reprezentacją Polski poleciała na igrzyska olimpijskie walczyć o medal, jej ukochany wybrał się do Paryża, aby dopingować “Biało-Czerwone". Siatkarka natomiast każdą wolną chwilę w stolicy Francji spędzała właśnie w towarzystwie swojego ukochanego. Naszym reprezentantkom co prawda ostatecznie nie udało się wywalczyć olimpijskiego krążka, jednak do ojczyzny z pewnością wróciły zadowolone - po 16 latach wróciły one na igrzyska i dotarły aż do ćwierćfinału, w którym pokonane zostały przez reprezentantki Stanów Zjednoczonych. Ekipa z USA wygrała to spotkanie 3:0.