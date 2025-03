Burza w sieci po wywiadzie ukraińskiego siatkarza. I apel. "Nadszedł czas"

To był zdecydowanie najtrudniejszy z trzech sezonów Barkomu Każany Lwów w PlusLidze . Tym razem siatkarze z Ukrainy do ostatniej kolejki fazy zasadniczej PlusLigi walczyli o utrzymanie, jeszcze przed ostatnim spotkaniem byli w strefie spadkowej.

Uratowali ligowy byt rzutem na taśmę. W spotkaniu 30. kolejki pokonali PSG Stal Nysa, bezpośredniego rywala w walce o utrzymanie, i przeskoczyli go w tabeli . Dzięki temu zajęli trzynaste miejsce, co daje im prawo do gry w elicie również w przyszłym sezonie. Po spotkaniu radości z utrzymania nie ukrywał Wasyl Tupczij. Atakujący Barkomu Każany w rozmowie udostępnionej przez PlusLigę podkreślił też, że przed spotkaniem otrzymał słowa wsparcia od kolegów z Ukrainy, ale także wielu osób z Polski.