Siatkarski mistrz Europy kończy karierę. "To była niesamowita podróż"

Trefl Gdańsk stracił już matematyczne szanse na awans do play-offów, przez co wiadomo, że ostatni mecz sezonu rozegra 23 marca. Spotkanie z Indykpolem AZS-em Olsztyn będzie też okazją do pożegnania jednego z zawodników, który ma na swoim koncie sukcesy odnoszone z reprezentacją Polski. Utytułowany siatkarz ogłosił bowiem zakończenie kariery.