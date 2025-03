Nikola Grbić ogłosił powołania. Ogromne zaskoczenie, brakuje kilku gwiazd

Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się 30 kwietnia w Spale. Tak, jak było to w poprzednich latach, jako pierwsi pojawią się na nim zawodnicy, którzy wcześniej zakończyli sezon ligowy. Ci z kolei, którzy dotrą do ostatnich etapów mistrzostw kraju (mecze o medale PlusLigi zostaną rozegrane pod koniec kwietnia i na początku maja) lub zagrają w Final Four Ligi Mistrzów (16-18 maja) , będą do dyspozycji Serba w późniejszym terminie.