Sensacyjne decyzje Nikoli Grbicia. Selekcjoner tłumaczy rewolucję w kadrze

Zdecydowanie największe zmiany czekają reprezentację Polski na rozegraniu. Wśród 30 nazwisk, które Nikola Grbić zamieścił na swojej liście, brakuje bowiem Marcina Janusza i Grzegorza Łomacza. Pierwszy u serbskiego selekcjonera stał się filarem reprezentacji, zastąpił w roli pierwszego rozgrywającego Fabiana Drzyzgę. Drugi, doświadczony, był cennym zmiennikiem. Został bohaterem zwycięskiego półfinału igrzysk w Paryżu przeciwko USA.

"Te ostatnie trzy sezony były dla niego bardzo ciężkie i to odbiło się na jego zdrowiu. To jest okay, wziąć od czasu do czasu przerwę i się zregenerować. Te trzy ostatnie sezony, a szczególnie ten poprzedni rok, ze względu na wszystko, co działo się w klubie, a następnie natychmiast najtrudniejszy sezon reprezentacyjny, dlatego uważam, że za nim naprawdę długi i trudny rok i czasami lepiej, jeśli nie jesteś w swojej głowie w 100% gotowy, aby kontynuować taką ilość pracy, jaką mamy w kadrze - ponieważ ciągle podróżujemy, jesteśmy z dala od rodziny - zrobić sobie przerwę" - opisuje sytuację Janusza Grbić w rozmowie opublikowanej na oficjalnej stronie PZPS.

Siatkówka. Reprezentację Polski czeka rewolucja na rozegraniu. Nikola Grbić tłumaczy

Sprawy rodzinne miały też zdecydować w przypadku Łomacza oraz Łukasza Kaczmarka. Atakujący JSW Jastrzębskiego Węgla w kadrze Grbicia był najczęściej atakującym numer dwa, ale zdarzało się też, że zastępował Bartosza Kurka pod nieobecność kapitana kadry. W poprzednim sezonie o miejsce w kadrze rywalizował z Bartłomiejem Bołądziem. Reklama

"To samo tyczy się Zwierza [pseudonim Kaczmarka - przyp. red.] i Grega [pseudonim Łomacza]" - kontynuuje Grbić wątek Janusza. "Greg dopiero co został ojcem po raz drugi. To są sytuacje, które chciałem wziąć pod uwagę i dlatego zorganizować sezon w ten sposób" - zaznacza selekcjoner.

Innym wielkim nieobecnym w reprezentacji Polski jest Paweł Zatorski. Libero, który w ostatnich latach wręcz zmonopolizował tę pozycję w kadrze, dochodzi jednak dopiero do siebie po kontuzji biodra. W trakcie sezonu musiał poddać się operacji i jego brak wśród powołanych jest zrozumiały. Choć i w jego przypadku Grbić zaznacza, że chce w tym sezonie mocniej wypróbować jego dotychczasowego zmiennika, Jakuba Popiwczaka.

Co innego nieobecność Mateusza Bieńka. Środkowy w niedawnej rozmowie z Interią deklarował, że będzie gotowy do występów w reprezentacji . "Na pewno nie kończę z kadrą. (...) Pewnie po sezonie zbadam dokładnie kolano, usiądę z doktorem reprezentacyjnym i będziemy myśleć, jak to zdrowotnie wygląda. Jeśli będzie ok, jak najbardziej pomogę" - podkreślał środkowy. Reklama

Ostatecznie jednak Grbić zdecydował, że i Bieńkowi przyda się przerwa. Decydujący wpływ na taką sytuację miały urazy, które nękały środkowego w dwóch ostatnich sezonach reprezentacyjnych.

"Są pewne prywatne sytuacje, są kwestie zdrowotne. Tak jest w przypadku Bienia, jest jedynym zawodnikiem, który w ostatnich trzech latach dwa razy nie dokończył sezonu z kadrą właśnie ze względów zdrowotnych. Oczywiście gra cały czas, gra teraz też w Lidze Mistrzów, będzie grał do samego końca sezonu, dlatego zdecydowałem się dać mu wolne lato, szczególnie, że musi uważać na swoje zdrowie" - zaznacza selekcjoner.

Zgrupowanie reprezentacji Polski rozpocznie się 30 kwietnia w Spale. Tak, jak było to w poprzednich latach, jako pierwsi pojawią się na nim zawodnicy, którzy wcześniej zakończyli sezon ligowy. Główne cele na najbliższe miesiące to Liga Narodów - jeden z turniejów zostanie rozegrany w Gdańsku - oraz mistrzostwa świata na Filipinach. Do 14 maja Grbić może jeszcze dokonać zmian w kadrze na Ligę Narodów. Reklama

Reprezentacja Polski w siatkówce. Lista powołanych na sezon 2025

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Bartosz Gomułka, Bartosz Kurek, Aleksiej Nasewicz, Kewin Sasak

Przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Michał Gierżot, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Rafał Szymura, Aleksander Śliwka

Rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Komenda, Łukasz Kozub, Kajetan Kubicki

Środkowi: Sebastian Adamczyk, Norbert Huber, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Jakub Nowak, Mateusz Nowak, Mateusz Poręba, Jordan Zaleszczyk

Libero: Mateusz Czunkiewicz, Maksymilian Granieczny, Kuba Hawryluk, Jakub Popiwczak

